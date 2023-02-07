У ніч на 7 лютого військові РФ двічі завдали удару з важкої артилерії та РСЗВ Нікопольський район Дніпропетровської області. Там знеструмлено одну з помпових станцій, внаслідок чого 9 населених пунктів залишились без води.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram.

Вночі окупанти били по Нікопольщині з важкої артилерії та РСЗВ. Ворог атакував район двічі, випустивши близько чотирьох десятків снарядів по Марганецькій громаді.

За словами Лукашука, обстріл пошкодив лінії електропередач, через що у громаді знеструмлено одну з помпових станцій. Внаслідок чого 9 населених пунктів залишились без води. Це близько 60 тисяч абонентів.

Також росіяни понівечили чотири приватні житлові будинки, господарську споруду, електромережі та газогін.