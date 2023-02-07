Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram.
Вночі окупанти били по Нікопольщині з важкої артилерії та РСЗВ. Ворог атакував район двічі, випустивши близько чотирьох десятків снарядів по Марганецькій громаді.
За словами Лукашука, обстріл пошкодив лінії електропередач, через що у громаді знеструмлено одну з помпових станцій. Внаслідок чого 9 населених пунктів залишились без води. Це близько 60 тисяч абонентів.
Також росіяни понівечили чотири приватні житлові будинки, господарську споруду, електромережі та газогін.
- За добу українські воїни відбили десять атак російських окупантів у населених пунктах Донецької та Луганської областей.
- Згідно з заявою Олексія Резнікова, Україна очікує можливого великого наступу Росії цього місяця. Але Київ має резерви, щоб стримати сили Москви, навіть незважаючи на те, що останні західні військові постачання на той час ще не встигнуть надійти.