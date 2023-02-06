Згідно з заявою Олексія Резнікова, Україна очікує можливого великого наступу Росії цього місяця. Але Київ має резерви, щоб стримати сили Москви, навіть незважаючи на те, що останні західні військові постачання на той час ще не встигнуть надійти.

Про це сповіщає Reuters.

За словами Резнікова, Росія може здійснити нову атаку з “символічних” причин – приблизно в першу річницю свого вторгнення, але її ресурси не готові з військової точки зору.

“Незважаючи ні на що, ми очікуємо можливого російського наступу в лютому. Це тільки з символічної точки зору, оскільки з військової – це нелогічно. Не всі їхні ресурси готові, проте вони все одно можуть це зробити”, – сказав він.

Міністр зазначив, що окупаційні війська поступово просуваються на сході, оскільки Москва намагається захопити охоплене бойовими діями місто Бахмут. Це робиться з метою відновити своє вторгнення після низки невдач на полях бою у другій половині минулого року.

Резніков сказав, що наступ, ймовірно, буде розпочато на сході, де Росія намагається захопити весь промислово розвинений регіон Донбасу, або на півдні, де вона хоче розширити свій сухопутний коридор до окупованого півострова Крим.

За його оцінками, Росія має 12 000 військових на білоруських військових базах, і цієї кількості буде недостатньо, щоб розпочати значну атаку з Білорусі на північ України, відкривши новий фронт. Сполучені Штати та інші західні уряди пообіцяли виділити мільярди доларів нової військової допомоги, включаючи танки та бойові машини піхоти, щоб допомогти Україні протистояти новому нападу та почати контрнаступ.

“Не вся західна зброя прибуде вчасно. Але ми готові. Ми створили свої ресурси і резерви, які ми можемо розгорнути і за допомогою яких ми можемо стримати наступ”, – заявив Резніков.