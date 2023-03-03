До +11 градусів та без опадів: прогноз погоди на 3 березня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні мінлива хмарність, без істотних опадів.
Вітер переважно західний 5-10 м/с.
Вдень у більшості регіонів стовпчики термометрів покажуть від +2 до +7 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті та крайньому півдні, де повітря прогріється до +11 градусів.
У Києві сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний 5-10 м/с. Вдень у столиці від +4 до +6 градусів.
- За даними синоптиків, у березні в Україні середня місячна температура передбачається 2-7° тепла, що на 2° вище за норму.