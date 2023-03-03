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До +11 градусів та без опадів: прогноз погоди на 3 березня

За даними синоптиків у п'ятницю, 3 березня. в Україні мінлива хмарність. Місцями температура повітря прогріється до +11 градусів.

П’ятниця, 3 березня 2023, 07:16
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні мінлива хмарність, без істотних опадів.

Вітер переважно західний 5-10 м/с.

Вдень у більшості регіонів стовпчики термометрів покажуть від +2 до +7 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті та крайньому півдні, де повітря прогріється до +11 градусів.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний 5-10 м/с. Вдень у столиці від +4 до +6 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

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