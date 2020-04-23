Свої дані Паніотто опублікував в Facebook.

За його словами, приблизно 6600 діагнозів повинні були бути за прогнозом тільки післязавтра (25 квітня, – ред.), та ця цифра досягнута вже сьогодні.

“Тому у неділю я додав до регресійній моделі нові дані і розрахував новий прогноз, використавши дані статистики діагнозів на 19 квітня за даними університету Джонса Хопкінса на 14 годин”, – зазначив професор.

Теоретично процес повинен розвиватися відповідно до S-кривої, але видно, що навіть уточнений прогноз все одно дає низький рівень діагнозів, ніж показує реальна статистика, розповідає Паніотто.

Станом на 23, 24 і 25 квітня буде приблизно 7064, 7562 і 8079 діагнозів відповідно, а досягнення максимуму не видно.

“До кінця наступного тижнів 3 травня буде 10-13 тисяч діагнозів (втім у вихідні можуть проявитися наслідки святкування)” – зазначає Володимир Паніотто.