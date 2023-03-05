З вівторка, 28 лютого, в Одесі немає відключень - ні через балансові обмеження, ні через мережеві. Мережа вже здатна пропустити обсяг електроенергії, який потрібен місту і області. До 15 березня планується завершення основних робіт для відновлення надійності живлення регіону, тобто для того, щоб відключення того чи іншого елемента мережі не призводило до масштабних обмежень споживання. Планується, що ці роботи будуть проводитись без додаткового обмеження споживачів.

Про це інформує пресслужба “Укренерго”, посилаючись на промову голови правління НЕК “Укренерго” Володимира Кудрицького під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

Зазначено, що дефіцит потужності вже відсутній 3 тижні і не прогнозується. Споживання в межах вихідного дня. Працюють всі види електростанцій в енергосистемі. В окремі години є обмеження навантаження об’єктів “зеленої” генерації.

Наголошено, що обсягів виробленої електроенергії достатньо, щоб задовільнити потреби всіх споживачів в країні. Нині необхідності в обмеженні споживання електроенергії немає. Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

Повідомляється, що через рвучкий сильний вітер можливі пошкодження в мережах обленерго та пов’язане з цим тимчасове припинення електропостачання. Продовжують тривати ремонтні роботи на всіх об’єктах “Укренерго”, пошкоджених ворожими обстрілами.

Крім того, у пресслужбі нагадують, що росіяни випустили тисячі ракет та дронів по енергосистемі, понад 200 з них влучили в українські підстанції. Деякі підстанції були атаковані по 4-5 разів. “Ми щоденно працюємо над відновленням пошкодженого обладнання. Але для відновлення надійності електропостачання, яке було до вторгнення, все ще треба багато часу та ресурсів”, – пояснюють у пресслужбі.