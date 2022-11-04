У результаті масштабної роботи слідчих Служби безпеки України до 15 років ув’язнення засуджено ще одного зрадника, який під час тимчасової окупації частини Київської області надавав окупантам інформацію про місця перебування учасників руху опору, зокрема бійців місцевої самооборони.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисника затримали у столичному регіоні під час спецоперації контррозвідки СБУ у квітні цього року. За матеріалами української спецслужби, суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну увійшов до складу самооборони одного із селищ Броварського району.

Втім, після захоплення населеного пункту він одразу перейшов на бік окупантів і розпочав з ними співпрацювати. Зловмисник надавав російським загарбникам адреси проживання мешканців, які чинили спротив окупантам.

Саме за його “наводкою” агресори викрали командира та інших учасників загону самооборони, до якого раніше він входив. До потерпілих застосовували насильство і погрози вбивством.

За даними правоохоронців, було встановлено факти, коли людей із зав’язаними очима ставили до стінки й стріляли їм під ноги, імітуючи розстріл.

Після звільнення селища зрадник намагався переховуватися на території регіону. Однак співробітники СБУ встановили його місцеперебування і затримали.