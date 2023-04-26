За матеріалами Служби безпеки України, 15 років за ґратами проведе сім’я агентів російської воєнної розвідки, яка передавала окупантам дані про місця дислокації Сил оборони на Бахмутському напрямку.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Як зазначили у відомстві, вони зібрали беззаперечні докази вини двох зрадників України, які передавали окупантам розвіддані про місця дислокації Сил оборони на Бахмутському напрямку.

Обох поплічників росіян було затримано у грудні 2022 року під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини.

За матеріалами СБУ суд призначив їм по 15 років тюрми.

Зловмисниками є подружжя з міста Часів Яр. Затриманий чоловік раніше вже відбував покарання за участь у незаконних збройних формуваннях так званої “ДНР”.

Влітку минулого року вони дистанційно вийшли на заступника командира російського розвідувального батальйону “Спарта”, який брав участь у бойових діях на східному фронті.

У листуванні з ним подружжя запропонувало свою допомогу у війні проти України.

За вказівкою агресора вони збирали інформацію про місця можливого базування та переміщення Сил оборони у прифронтовій лінії.

Насамперед вони намагались розшукати склади із зброєю та боєприпасами українських військ.

Отримані відомості російські агенти передавали окупантам через мережу “зв’язкових” воєнної розвідки РФ на тимчасово захопленій частині Донецької області.

Для комунікації використовували закриті чати в месенджерах.

На підставі зібраних доказів суд визнав обох поплічників агресора винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).