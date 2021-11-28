Населення України скорочується одним із найшвидших у світі темпів, та, ймовірно, зменшиться до 35 мільйонів до 2050 року.

Про це йдеться в аналітичній довідці ООН “Демографічні процеси”.

За даними ООН, причинами такого прогнозу є низький коефіцієнт народжуваності, високий рівень смертності та постійний ріст рівня зовнішньої міграції.

“Недостатній рівень добробуту та відсутність у жінок можливостей поєднувати кар’єру й догляд за дітьми залишається одним із чинників, що заважають українцям мати бажану кількість дітей”, – йдеться у документі.

У довідці зазначається, що неінфекційні хвороби є одними з основних причин одного з найвищих рівнів смертності в Європі, особливо серед чоловіків. Близько третини українців помирає у віці до 65 років. Понад половині цих смертей можна запобігти.

Щодо трудової міграції, то за межами країни постійно перебуває близько 3 мільйонів українців.

“Високий рівень бідності та труднощі з пошуком працевлаштування з гідною оплатою підсилюються політичними, соціальними та безпековими факторами, які стимулюють міграційних відтік”.

Зазначається, що працівники із високою кваліфікацією зазвичай зайняті в низькокваліфікованих видах роботи.

Крім того, зростає і кількість українських студентів за кордоном, що так само збільшує відтік кадрів.

Чисельність населення сільської місцевості скорочується через міграцію молодих, більш освічених і забезпечених верств населення.

Населення України є одним із тих, які найшвидше старішають у Європі, що є прямим наслідком зниження рівня народжуваності.

Понад 1/5 частина населення України старша за 60 років, і ця частка, за прогнозами, зросте до 36% до 2050 року.

Жінки становлять близько двох третин населення віком понад 65 років і майже 3/4 населення віком понад 80 років.