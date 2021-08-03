Очікується, що в найближчі 10 років у всьому світі буде народжуватися на 4,7 мільйона дівчаток менше. Це пов'язано з культурою деяких країн, де кращими вважаються діти чоловічої статі.

Про це повідомляє France24.

Дослідження показало, що прогнозоване скорочення числа народжених дівчаток призведе до надлишку молодих чоловіків приблизно у третини світового населення до 2030 року, що може призвести до посилення антигромадської поведінки і насильства.

Число абортів за статевою ознакою зростає протягом останніх 40 років в країнах Південно-Східної Європи, а також в Південній і Східній Азії.

Щоб змоделювати, який короткостроковий і довгостроковий вплив вибір статі справить на суспільство, міжнародна група дослідників проаналізувала дані про більш ніж три мільярди народжень за останні 50 років.

Зосередившись на 12 країнах, де співвідношення чоловіків і жінок збільшилося з 1970 року, і ще в 17 країнах, де це співвідношення могло збільшитися через соціальні або культурні тенденцій, вони змоделювали два сценарії.

За першим сценарієм до 2030 року в країнах буде менш 4,7 млн новонароджених дівчаток.

А згідно з другим сценарієм, до 2100 року в усьому світі це число зросте до більш ніж 22 млн.