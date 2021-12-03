Про це йдеться у дослідженні НАН.

Вчені виділяють кілька основних причин – економічні проблеми, статевий дисбаланс та пандемія COVID-19.

Також сильно впливає старіння нації, але за словами дослідників, це – загальносвітові тенденції.

“Українське суспільство стрімко старіє, тому що у нас вища, ніж в Європі, смертність, і нижча народжуваність. І внаслідок зменшення кількості народжень зростає частка осіб похилого віку. Державна політика має спрямовуватися на збалансування продовження тривалості життя й економічних спроможностей держави”, — каже член-кореспондент НАН України Олександр Гладун.

Частка народжуваності скорочується з економічних причин: родини не можуть дозволити собі мати двох і більше дітей через низьку заробітну платню, відсутність власного житла і нерозвинену соціальну інфраструктуру.

Також в Україні спостерігається статевий дисбаланс на користь жінок, адже показник смертності серед чоловіків вищий. Вони більше працюють на небезпечних виробництвах, де вищі ризики травмуватись і померти, а також частіше потрапляють в ДТП.

“На скорочення українського населення впливає і пандемія. Ми зараз перебуваємо всередині процесу, але цифри вже свідчать про те, що пандемія робить свій внесок у смертність. У структурі причин смерті COVID-19 посідає третє місце після серцево-судинних і онкологічних захворювань”, — наголошується у прогнозі.

У НАН зазначають, що не бачать природних шляхів зупинення процесу скорочення населення. Натомість можливо, вдасться стабілізувати чисельність населення мігрантами з азійських країн, Кавказу та колишніх республік Радянського Союзу, яких цікавитиме Україна.