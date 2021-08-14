Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, через циклон над Азовським морем та сходом Чорного моря на Приазов’ї та Луганщині очікуються короткочасні дощі та грози.
Йдеться, зокрема, про Луганську, Донецьку, Запорізьку області та тимчасово окупований Крим.
В інших областях України синоптики прогнозують суху погоду.
Температура вдень складе від 24° до 29°, на Закарпатті до 30°.
У Києві та Київській області сьогодні також без опадів.
Вітер північний 5-10 м/с. Температура вдень складе 25-29°.
- У Києві ніч на 15 липня виявилась найтеплішою за 140 років. Ще один рекорд був встановлений 12 липня, коли температура повітря вночі не опустилася нижче +22,0°C.
- У червні в Києві було зафіксовано аж 10 температурних рекордів.