У суботу, 14 серпня, в Україні очікується переважно сонячна погода. Проте в деяких регіонах синоптики прогнозують дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, через циклон над Азовським морем та сходом Чорного моря на Приазов’ї та Луганщині очікуються короткочасні дощі та грози.

Йдеться, зокрема, про Луганську, Донецьку, Запорізьку області та тимчасово окупований Крим.

В інших областях України синоптики прогнозують суху погоду.

Температура вдень складе від 24° до 29°, на Закарпатті до 30°.

У Києві та Київській області сьогодні також без опадів.

Вітер північний 5-10 м/с. Температура вдень складе 25-29°.