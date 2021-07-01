Минулого місяця у Києві було зафіксовано аж 10 температурних рекордів.

Про це повідомили в пресслужбі метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень, середньомісячна температура повітря у червні склала +21,3°С, що на 1,8°С вище за кліматичну норму.

Зазначається, що з 23 по 26 червня було побито аж 10 температурних рекордів.

Крім того, було відмічено 6 днів з максимальною температурою повітря вище +30,0°С.

Найхолодніше у столиці було 1 червня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +7,4°С, а найспекотніше – 24 червня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +35,5°С.

Опадів у червні на проспекті Науки 37 випало 24 мм, або 32% кліматичної норми.