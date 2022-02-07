Про це глава МОЗ розповів під час брифінгу 7 лютого.
За словами Ляшка, у найближчі два тижні кількість інфікованих COVID-19 в Україні продовжить зростати і добовий приріст може сягнути позначки у 60 тисяч.
Проте, підкреслив очільник МОЗ, якщо брати до уваги досвід інших країн, то пік нової хвилі пандемії повинен настати приблизно через місяць з початку зростання інфікованих.
В Україні захворюваність зростає уже чотири тижні поспіль і ще два тижні ситуація не зміниться, додав Ляшко. Проте уже з сьомого тижня українцям варто очікувати спаду захворюваності та стабілізації епідситуації.
Також Віктор Ляшко зазначив, що завдяки високому рівню COVID-вакцинації на 40 000 добових випадків коронавірусу припадає не більше 4 000 госпіталізованих з цим захворюванням.
- Нагадаємо, що за минулу добу 6 лютого в Україні зафіксовано 23 378 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. Серед них дітей – 2 242, медпрацівників – 394.
- Раніше стало відомо, що вчені вимагають провести нове розслідування щодо походження COVID-19.