Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за усвідомлено неправдиве повідомлення про мінування.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Президент України Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян” № 1292-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 2 березня 2021 року”, – ідеться в повідомленні.

В ОП розповіли, що документ має на меті суттєво зменшити кількість свідомо неправдивих повідомлень про мінування об’єктів і забезпечити економію матеріальних та інших ресурсів органів державної влади, залучених для перевірки неправдивої інформації.

Зазначається, що закон запроваджує кримінальну відповідальність за свідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, якщо свідомо неправдиве повідомлення стосується критично важливих об’єктів інфраструктури або будівель і споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, або закладів охорони здоров’я, або закладів освіти (таке діяння карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років).

Крім того, статтю 259 Кримінального кодексу України доповнено приміткою, якою визначається термін “критично важливі об’єкти інфраструктури”, що вживається у значенні, визначеному законом “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України”.