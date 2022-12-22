До української енергосистеми під'єднали ще один з блоків атомних електростанцій, на даний час триває набір потужності. Та попри це, станом на ранок 22 грудня в Україні зберігається значний дефіцит потужності.

Про це повідомили у НЕК “Укренерго”.

Зазначається, шо в Україні зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. Працюють усі види генерації.

Водночас до мережі вдалось під’єднати ще один з блоків атомних електростанцій, триває набір потужності. Однак через низку ракетних атак росіян на енергооб’єкти України, зберігаються певні обмеження у системі передачі електроенергії.

До всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.

Найскладніша ситуація залишається у центральному регіоні та у Києві, а також у прифронтових регіонах на сході та півдні країни.

Ремонтні роботи тривають цілодобово, але отримані пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж – складні та масштабні, їх відновлення вимагає значного часу.