Про це повідомили у НЕК “Укренерго”.
Зазначається, шо в Україні зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. Працюють усі види генерації.
Водночас до мережі вдалось під’єднати ще один з блоків атомних електростанцій, триває набір потужності. Однак через низку ракетних атак росіян на енергооб’єкти України, зберігаються певні обмеження у системі передачі електроенергії.
До всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.
Найскладніша ситуація залишається у центральному регіоні та у Києві, а також у прифронтових регіонах на сході та півдні країни.
Ремонтні роботи тривають цілодобово, але отримані пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж – складні та масштабні, їх відновлення вимагає значного часу.
- Начальник київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко повідомив, що ситуація з енергопостачання у столиці залишається важкою, а тому у місті продовжують діяти аварійні відключення.