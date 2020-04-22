Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до кінця року на порталі "Дія" з’явиться 50 електронних послуг.

Про це він заявив під час онлайн презентації цифрових паспортів в застосунку “Дія”, повідомляє кореспондент #Букв.

“На початку квітня спільно з Мінцифри ми запустили єдиний державний вебпортал публічних послуг “Дія”, на якому вже доступні перші соціально важливі онлайн послуги для громадян і низка пріоритетних послуг для бізнесу. Ми взяли за основу кращі світові практики, згуртували державні послуги для населення і бізнесу довкола життєвих ситуацій. Кожна з категорій має підкатегорії, в яких можна отримати онлайн послугу”, – сказав Шмигаль.

Наприклад, за його словами, в категорії “Сім’я” містяться послуги з оформлення допомоги при народженні дитини, щомісячне відшкодування послуг по догляду за дитиною до 3 років тощо. Також в категорії “Безпека і правопорядок” можна оформити довідку про відсутність судимості, переглянути мапу пропускних пунктів або подати позов до суду.

Крім того, прем’єр наголосив, що найближчим часом на порталі з’являться оптимізовані послуги з прописки дитини онлайн, послуги у сфері будівництва, соціального захисту, реєстрації юридичних осіб.

“Загалом на порталі наразі реалізовано 27 публічних послуг онлайн. Впродовж цього року в онлайн буде переведено 50 пріоритетних послуг, що відповідають 80 % всіх звернень громадян України”, – додав він.