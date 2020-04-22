Про це під час онлайн презентації цифрових паспортів у застосунку “Дія” заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє кореспондент #Букв.

“На початку лютого презентували “Дію” з доступом до цифрових посвідчень водія та свідоцтва про реєстрацію авто, це був дуже важливий крок до реалізації нашої стратегії “Держава в смартфоні”, пройшло всього два місяці, і сьогодні ми робимо не менш важливий, революційний крок — представляємо цифровий паспорт громадянина України та закордонний паспорт тепер доступні в додатку “Дія”, – сказав Зеленський.

Він додав, що за перші три дні з моменту запуску мобільного додатка “Дія” його користувачами стали 1 мільйон українців, зараз вже кількість досягла 2,3 мільйона.

Зеленський також наголосив, що Україна є однією з перших країн, хто запровадив цифрові паспорти, і першою країною, яка надала їм юридичні права.

“Ми були десятими у світі, хто ввів цифрове посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію і стали одними з перших, хто реалізував цифрові паспорти та точно перші, хто надав їм юридичні права, що мають пластикові або паперові”, – сказав він.

Президент також зазначив, що вже відсьогодні українці можуть використовувати Е-паспорт в будь-яких ситуаціях: “від пред’явлення поліції в умовах карантину до отримання банківських або державних послуг”.