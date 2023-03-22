Про це повідомило ДТЕК у Telegram.
“Щоб завчасно підготуватись до наступної зими, ми вже почали планові ремонти енергоблоків ТЕС. До кінця місяця маємо завершити перший ремонт, а загалом до кінця року плануємо відремонтувати 28 енергоблоків ТЕС”, – йдеться у повідомленні.
Зазначено, що опалювальний сезон для енергосистеми став найважчим за історію України. За останні пів року теплоелектростанції ДТЕК були атаковані ворогом 29 разів.
“Через масштаб руйнувань входити в наступний опалювальний сезон буде не легше, ніж в цей, але енергетики зроблять все можливе, щоб Україна була готова до майбутньої зими”, – додали у компанії.
Упродовж осені-зими енергосистема України зазнала 15 масованих ракетних та 18 атак БПЛА.
- З перших днів повномасштабного вторгнення росіяни не полишали спроб атакувати ІТ-системи “Укренерго”, кількість яких зросла щонайменше у декілька десятків разів.