Про це повідомило ДТЕК у Telegram.

“Щоб завчасно підготуватись до наступної зими, ми вже почали планові ремонти енергоблоків ТЕС. До кінця місяця маємо завершити перший ремонт, а загалом до кінця року плануємо відремонтувати 28 енергоблоків ТЕС”, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що опалювальний сезон для енергосистеми став найважчим за історію України. За останні пів року теплоелектростанції ДТЕК були атаковані ворогом 29 разів.

“Через масштаб руйнувань входити в наступний опалювальний сезон буде не легше, ніж в цей, але енергетики зроблять все можливе, щоб Україна була готова до майбутньої зими”, – додали у компанії.

Упродовж осені-зими енергосистема України зазнала 15 масованих ракетних та 18 атак БПЛА.