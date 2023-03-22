ДТЕК планує відремонтувати 28 енергоблоків ТЕС до кінця року. Ремонти відбуватимуться в межах підготовки до наступної зими.

Про це повідомило ДТЕК у Telegram.

“Щоб завчасно підготуватись до наступної зими, ми вже почали планові ремонти енергоблоків ТЕС. До кінця місяця маємо завершити перший ремонт, а загалом до кінця року плануємо відремонтувати 28 енергоблоків ТЕС”, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що опалювальний сезон для енергосистеми став найважчим за історію України. За останні пів року теплоелектростанції ДТЕК були атаковані ворогом 29 разів.