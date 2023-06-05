Джерело: Ватикан.
Архієпископ Болоньї та президент Італійської єпископської конференції мають намір здійснити візит до Києва як посланник Франциска.
Головною метою візиту є “уважно вислухати українську владу про можливі шляхи досягнення справедливого світу та підтримати жести гуманності, які можуть допомогти знизити напруженість”.
Папа Римський Франциск ще у травні доручив Маттео Зуппі провести миротворчу місію. Італійський кардинал походить із громади Сант-Егідіо, що базується в Римі групи миру і справедливості. Саме вони у 1992 році виступили посередниками в угоді, яка поклала край громадянській війні в Мозамбіку. Внаслідок зіткнень загинуло близько мільйона людей і було переміщено близько чотирьох мільйонів людей.
Папа зробив його кардиналом у 2019 році. Торік його було обрано головою Італійської єпископальної конференції.
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