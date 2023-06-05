5-6 червня до Києва прибуде італійський кардинал Маттео Зуппі. Йому Папа Римський Франциск доручив виконати мирну місію для спроби допомогти покласти край російсько-українській війні.

Джерело: Ватикан.

Архієпископ Болоньї та президент Італійської єпископської конференції мають намір здійснити візит до Києва як посланник Франциска.

Головною метою візиту є “уважно вислухати українську владу про можливі шляхи досягнення справедливого світу та підтримати жести гуманності, які можуть допомогти знизити напруженість”.

Папа Римський Франциск ще у травні доручив Маттео Зуппі провести миротворчу місію. Італійський кардинал походить із громади Сант-Егідіо, що базується в Римі групи миру і справедливості. Саме вони у 1992 році виступили посередниками в угоді, яка поклала край громадянській війні в Мозамбіку. Внаслідок зіткнень загинуло близько мільйона людей і було переміщено близько чотирьох мільйонів людей.

Папа зробив його кардиналом у 2019 році. Торік його було обрано головою Італійської єпископальної конференції.