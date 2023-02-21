Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні прямує до Києва, аби зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, підтвердивши підтримку Італії у боротьбі проти російського агресора на тлі скандалу через висловлювання експрем'єра Сільвіо Берлусконі.

Про це повідомляє The Guardian.

Видання пише, що поїздка 21 лютого є однією з найважливіших для Мелоні з моменту її приходу до влади в жовтні, і відбувається за тиждень після того, як її партнер по коаліції Сільвіо Берлусконі, лідер правоцентристської політичної партії Forza Italia, звинуватив Зеленського у вторгненні РФ в Україну.

Також її візит має символічне значення, зауважило The Guardian, адже відбувається після поїздки президента США Джо Байдена.

На думку професорки політики Болонського університету Софії Вентури, це справді важлива поїздка для Мелоні, оскільки їй потрібно продемонструвати свою надійність Зеленському та американським і європейським партнерам.

Раніше повідомлялося, що 21 лютого італійська прем’єр-міністерка Джорджія Мелоні приїде до Києва. Вона оголосить про новий пакет військової допомоги для України. Спочатку Мелоні прибуде з візитом до Польщі. Вона проведе зустріч з прем’єром та одним з найближчих союзників Матеушем Моравецьким.