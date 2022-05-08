До Києва з офіційним візитом прибула президентка Бундестагу Бербель Бас. Політикиня візьме участь у політичних перемовинах.

Про це повідомив керівник секретаріату Бундестагу Енріко Брісса в Twitter.

Президентка Бундестагу приїхала вшанувати загиблих у Другій світовій війні і від тиранії націонал-соціалістів. Під час візиту плануються перемовини з адміністрацією президента Володимира Зеленського. Ймовірно вона зустрінеться зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Зазначимо, що Бербель Бас очолює другу посаду в Німеччині після федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра. Очікується, що до Києва також прибуде міністерка закордонних справ Анналена Бербок.

В Україні вшановують День пам’яті та примирення 8 травня. Заведено згадувати про жертви Другої світової війни, які загинули внаслідок трагедії 1939-1945 років.

У 1945 році саме 8 травня набув чинності Акт про капітуляцію Німеччини. Його напередодні було підписано у французькому місті Реймс. Акт поклав край війні на континенті.