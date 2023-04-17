У Латвії заборонили в'їзд до країни для десятьох громадян РФ. Це рішення пов'язане з вироком російському опозиціонеру Володимиру Кара-Мурзі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс у Twitter.

За його словами, він ухвалив рішення заборонити в’їзд на територію Латвії для десяти громадян Росії. Міністр наголосив, що ці особи причетні до “фіктивної справи” щодо критика путінського режиму.

Рінкевичс не уточнив, про кого саме йдеться, але він закликав Євросоюз запровадити додаткові санкції проти Росії через ухвалений судовий вирок у справі Володимира Кара-Мурзи.

Також вирок засудила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

“Я рішуче засуджую вирок лідеру російської опозиції Володимиру Кара-Мурзі до 25 років ув’язнення після фіктивного судового процесу”, – заявила Пейчинович-Бурич у Twitter. Вона наголосила, що цей вирок є пародією на справедливість.

“Незважаючи на спроби Росії змусити критиків замовкнути, їхні голоси чують у всьому світі і не будуть забуті. Рада Європи повністю солідарна з паном Кара-Мурзою і закликає його негайно звільнити”, – додали у заяві.