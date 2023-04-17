Московський суд засудив 41-річного критика Кремля Володимира Кара-Мурзу до 25 років позбавлення волі. Чоловіка, який має російський і британський паспорти, визнали винним у державній зраді та інших звинуваченнях щодо дискредитації російських військових під час війни в Україні.

Про це повідомило Sky News.

Володимир Кара-Мурза довгі роки був політиком, який виступав проти президента Володимира Путіна. Він лобіював іноземні уряди та інституції, щоб накласти санкції на Росію та окремих росіян за порушення прав людини.

Засуджений заявив, що Росією керує “режим вбивць”, та що “Росія буде вільною”, передавало Sky News.

Критик путінського режиму відкинув висунуті проти нього звинувачення. За його словами, справа є політично вмотивованою, а судові процеси проти нього можна порівняти із показовими процесами часів правління радянського диктатора Йосипа Сталіна.

Кара-Мурза додав, що продовжує пишатися тим, що протистояв диктатурі Путіна та його рішенню розпочати війну в Україні.

“Я знаю, що настане день, коли темрява, яка поглинула нашу країну, розвіється, – сказав він. – І тоді наше суспільство розплющить очі і здригнеться, коли усвідомить, які жахливі злочини вчинялися його ім’ям”.

Політик використовував промови в США і по всій Європі, щоб звинуватити Москву в бомбардуванні цивільних об’єктів в Україні. У РФ звинувачення відкинули.

Реакція Великої Британії

Сполучене Королівство засудило “політично мотивоване” ув’язнення критика Путіна, – додало Sky News. Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало російського посла, щоб чітко висловити своє засудження вироку.

“Володимир Кара-Мурза сміливо засудив вторгнення Росії в Україну – за те, що воно було безпрецедентим порушенням міжнародного права та Статуту ООН. Відсутність зобов’язань Росії щодо захисту основних прав людини, включаючи свободу вираження поглядів, викликає тривогу. Ми продовжуємо закликати Росію дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань, включаючи право Володимира Кара-Мурзи на належне медичне обслуговування”, – сказав глава МЗС Джеймс Клеверлі.

Очільник міністерства віддав належне Кара-Мурзі та його родині. Він зазначив, що країна буде підтримувати їх і закликати РФ негайно звільнити критика Кремля.

Кара-Мурза — хто він такий?

Володимир Кара-Мурза народився у Москві. Він став журналістом і відомим противником уряду Путіна. Раніше чоловік був членом партії “Демократичний вибір Росії”, а пізніше обіймав посаду заступника лідера “Партії народної свободи”. Він керував дипломатичними зусиллями від імені опозиції. Зокрема Кара-Мурза був соратником російського опозиціонера Бориса Нємцова, якого вбили біля Кремля у 2015 році.

Політик відіграв ключову роль у відстоюванні акту Магнітського проти російських порушників прав людини у США, ЄС, Канаді та Великої Британії. Закон передбачає персональні санкції проти осіб, винних у порушенні прав людини та принципу верховенства права в Росії, зокрема заборону на видачу віз і заморожування активів.

У 2015 та 2017 роках він пережив отруєння. Кара-Мурза звинуватив Кремль, але російські чиновники заперечують свою відповідальність.

Його ув’язнили після промови у Палаті представників Арізони у березні 2022 року, коли він засудив військові дії Росії в Україні. Критик перебуває за ґратами вже понад рік.

Під час перебування під вартою слідчі додали звинувачення у державній зраді. Раніше Кара-Мурза заявляв, що ув’язнений за свої політичні погляди, “за виступи проти війни в Україні, за багаторічну боротьбу з диктатурою Путіна”.