Російський артилерист, який з березня обстрілював Чугуївський район Харківської області, потрапив до полону. Його з товаришем залишили інші російські військові, які втекли.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

Окупаційні військові втекли під час контрнаступу ЗСУ. Товариш полоненого підірвався на вибуховому предметі. Зазначимо, що саме росіяни замінували лісопосадку. Там же затримали артилериста.

Окупант виявився громадянином РФ 2001 року народження. У нього посада старшого навідника гаубичного самохідного артилерійського дивізіону. Він проходив службу в частині, яка постійно знаходиться в Калінінградській області.

Росіянин розповів, що вдерся на територію України на початку березня. Він перетнув державний кордон разом з його САУ 2С3 “Акація” у складі колони з 15 одиниць військової техніки ЗС РФ.

Загарбник періодично обстрілював українські населені пункти. Під вогонь потрапляли Чугуїв, Печеніги та Коробочкине. 11 вересня ЗСУ розбили ворожий дивізіон і змусили окупантів тікати.