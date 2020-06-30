Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Зокрема, до послаблення не готові:
- Київ;
- Волинська;
- Донецька;
- Закарпатська;
- Івано-Франківська;
- Київська;
- Луганська;
- Львівська;
- Одеська;
- Рівненська;
- Харківська;
- Хмельницька;
- Чернівецька;
- Чернігівська.
Уточнюється, що в столиці не дозволяє пом’якшувати карантин критерій динаміки захворюваності на коронавірус, який становить 30,13 % при 10 % допустимих.
Захворюваність також перевищує допустимий показник у Волинській (10,39 %), Івано–Франківській (10,29 %), Київській (19,17 %), Одеській (26,91 %), Харківській (26,36 %), Чернівецькій (11,54 %) та Хмельницькій (47,51 %) областях.
При цьому, за охопленням тестуванням відстають Донецька, Луганська та Чернігівська області.
Крім того, у Волинській та Закарпатській областях перевищено показник по завантаженості ліжко-місць у лікарнях.
- В Україні станом на 30 червня підтверджено 44 334 випадки COVID-19, за добу виявили 706 нових випадків.