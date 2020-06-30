Станом на 30 червня в Україні не готові до послаблення карантину Київ і 13 областей.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Зокрема, до послаблення не готові:

Київ;

Волинська;

Донецька;

Закарпатська;

Івано-Франківська;

Київська;

Луганська;

Львівська;

Одеська;

Рівненська;

Харківська;

Хмельницька;

Чернівецька;

Чернігівська.

Уточнюється, що в столиці не дозволяє пом’якшувати карантин критерій динаміки захворюваності на коронавірус, який становить 30,13 % при 10 % допустимих.

Захворюваність також перевищує допустимий показник у Волинській (10,39 %), Івано–Франківській (10,29 %), Київській (19,17 %), Одеській (26,91 %), Харківській (26,36 %), Чернівецькій (11,54 %) та Хмельницькій (47,51 %) областях.

При цьому, за охопленням тестуванням відстають Донецька, Луганська та Чернігівська області.

Крім того, у Волинській та Закарпатській областях перевищено показник по завантаженості ліжко-місць у лікарнях.