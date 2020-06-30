Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Зокрема, до послаблення не готові:

  • Київ;
  • Волинська;
  • Донецька;
  • Закарпатська;
  • Івано-Франківська;
  • Київська;
  • Луганська;
  • Львівська;
  • Одеська;
  • Рівненська;
  • Харківська;
  • Хмельницька;
  • Чернівецька;
  • Чернігівська.

Уточнюється, що в столиці не дозволяє пом’якшувати карантин критерій динаміки захворюваності на коронавірус, який становить 30,13 % при 10 % допустимих.

Захворюваність також перевищує допустимий показник у Волинській (10,39 %), Івано–Франківській (10,29 %), Київській (19,17 %), Одеській (26,91 %), Харківській (26,36 %), Чернівецькій (11,54 %) та Хмельницькій (47,51 %) областях.

При цьому, за охопленням тестуванням відстають Донецька, Луганська та Чернігівська області.

Крім того, у Волинській та Закарпатській областях перевищено показник по завантаженості ліжко-місць у лікарнях.