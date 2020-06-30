В Україні станом на 30 червня підтверджено 44 334 випадки COVID-19, за добу виявили 706 нових випадків.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.

Загалом від коронавірусу в Україні померли 1159 людей, з них 12 – за останню добу.

Одужали вже 19 115 людей, за добу – 88.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській області – 143, Закарпатській області – 97 і Рівненській області – 74.

Нових випадків COVID-19 за добу не виявили в Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській, Донецькій, Херсонській та Луганській областях.