Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.
Загалом від коронавірусу в Україні померли 1159 людей, з них 12 – за останню добу.
Одужали вже 19 115 людей, за добу – 88.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській області – 143, Закарпатській області – 97 і Рівненській області – 74.
Нових випадків COVID-19 за добу не виявили в Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській, Донецькій, Херсонській та Луганській областях.
- В Україні тільки 20% хворих на коронавірус потребують госпіталізації.
- Міністерство охорони здоров’я готується до розгортання другої хвилі лікарень через збільшення кількості хворих на COVID-19.
- Україна потрапила до списку країн “червоної зони” щодо поширення коронавірусу.
- Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.