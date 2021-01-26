Члени Палати представників Конгресу США в понеділок, 25 січня, передали до Сенату резолюцію про імпічмент колишнього президента країни Дональда Трампа.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Стаття звинувачення в резолюції одна – “підбурювання до повстання”. Йдеться про події 6 січня, коли натовп прибічників Трампа штурмував Конгрес США.

Раніше резолюцію про імпічмент підтримала Палата представників США (нижня палата Конгресу).

Дональд Трамп – єдиний президент США, якого вдруге піддають процедурі імпічменту.

Дев’ять членів Палати представників, які будуть виступати як обвинувачі, на чолі з конгресменом-демократом Джеймі Раскіном пронесли письмове звинувачення через ротонду Капітолію до зали Сенату, інформує агентство АР. Вони слідували тим самим шляхом, яким йшов натовп прибічників Трампа 6 січня.

Стаття про імпічмент була зачитана в залі Сенату.

“Відповідальні з боку Палати представників, присутні тут, готові представити статтю про імпічмент, підтриману Палатою представників проти Дональда Джона Трампа, колишнього президента США”, – зачитав її конгресмен Джеймі Раскін.

Як повідомляє телеканал CBS, на той момент у залі були присутні лише троє сенаторів-республіканців: лідер меншості Мітч Макконнелл, Роджер Маршалл від Канзасу і Мітт Ромні від Юти. Також були присутні як мінімум 30 демократів.

Що далі

Згідно з процедурою, після зачитання статті про імпічмент сенатори приносять присягу як учасники суду про імпічмент. Це повинно відбутися вже сьогодні, 26 січня.

Відтак, 100 сенаторів повинні виступити як присяжні в розгляді, який може призвести до позбавлення Трампа права будь-коли знову зайняти президентську посаду.

Процедура імпічменту буде відбуватися в Сенаті у вигляді судового розгляду. Для засудження будуть потрібні голоси 2/3 присутніх (тобто 67 сенаторів із 100).

Для того, щоб Сенат США (верхня палата Конгресу) оголосив імпічмент Трампу, знадобляться голоси 17 республіканців (на додаток до 50 голосів, які є у демократів).

Розгляд справи має стартувати з 8 лютого.

До цього часу у команди юристів Трампа і конгресменів із Палати представників буде два тижні, щоб обмінятися досудовими записками, повідомляє CNN.

Скільки триватиме судовий розгляд у Сенаті, точно невідомо. Однак очікується, що він триватиме більшу частину лютого і завершиться до кінця місяця.

Головувати на процесі буде сенатор-демократ Патрік Ліхі. Згідно з конституцією США, коли процедура імпічменту в Сенаті розглядається проти чинного президента, головувати повинен очільник Верховного суду США. Однак сенатор бере на себе функцію судді, коли імпічмент проводиться не проти чинного президента.

Заява Джо Байдена з приводу процедури імпічменту

Президент США Джо Байден прокоментував каналу CNN процедуру імпічменту Трампа.

“Я думаю, що це (судовий процес у Сенаті США, – ред.) має відбутися”, – заявив Байден CNN.

Він визнав, що судовий розгляд у Сенаті може вплинути на його законодавчий порядок денний і терміни затвердження кандидатів в уряд.

Однак, на думку Байдена, “буде ще гірше, якщо цього (розгляду імпічменту, – ред.) не відбудеться”.

Байден також сумнівається, що знайдеться 17 сенаторів-республіканців, які проголосують за засудження Трампа.

“Сенат змінився відтоді, як я був там, але він не змінився настільки сильно”, – наголосив президент США.

Байден висловив думку, що результат процедури імпічменту був би іншим, якби у Трампа залишалося шість місяців до завершення президентського терміну.