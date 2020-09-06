Про це повідомили в Міноборони України.

Повідомляється, що катер отримав своє ім’я на честь міста Костопіль Рівненської області, де народився морський піхотинець Олексій Кондратюк. Він загинув 17 березня 2017 року поблизу Маріуполя.

“На катері встановлено сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для ураження цілей противника. “Костопіль”, як і інші МБАКи, малопомітний для радіолокаційних та інфрачервоних засобів противника. Крім того, катер оснащений системою захисту від наведення зброї противника і системою автоматичної постановки димових і теплових завіс”, – повідомили в Міноборони.

Відзначається, що завдання малих броньованих артилерійських катерів – патрулювання в ближній морській зоні, охорона та оборона портів і морських або річкових комунікацій у межах територіальних морських вод, посилення охорони державного кордону, участь у різнопланових морських операціях в акваторії Чорноморсько-Азовського басейну, зокрема в операціях з протидії ймовірним висадкам десантних засобів противника на узбережжя.