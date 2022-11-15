Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Наразі до суспільно корисних робіт залучають безробітних в п’ятьох областях Україні. Найбільшу кількість таких громадян зафіксовано в Сумській області. Там, у такий спосіб, роботою забезпечили 499 безробітних.
- У Київській області — 209,
- у Чернігівській — 176,
- Донецькій — 107,
- Полтавській — 45.
Також ще у двох регіонах — Рівненській та Волинській областях — розглядають можливість залучили до суспільно корисних робіт найближчим часом.
“Ми розглядаємо цей процес як механізм переходу людини зі статусу безробітного в статус зайнятої особи. Виконуючи суспільно корисні роботи, безробітний не тільки буде отримувати зарплату, більшу ніж виплати по безробіттю, але й приносити користь суспільству, що дуже цінно, особливо в ці турбулентні часи. Збільшиться купівельна спроможність таких громадян, а відтак і зростатиме потреба у виробництві товарів та наданні послуг, що приведе до створення нових робочих місць”, — заявила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.
Види суспільно корисних робіт, в залежності від регіону, можуть різнитися. Найчастіше людей залучають до:
- укріплення дамб, розчищення узбережжя біля водойм та річок,
- заготівлю дров для населення,
- розвантаження гуманітарної допомоги,
- облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття,
- ремонтно-відновлювальних робіт у приміщеннях соціальної сфери,
- упорядкування, відновлення та благоустрою міст,
- ліквідації стихійних сміттєзвалищ та облаштування полігонів твердих побутових відходів,
- проведення ремонтно-відновлювальних робіт (насамперед робіт, що виконуються на об’єктах забезпечення життєдіяльності громад).
Участь у суспільно корисних роботах є добровільною. Оплата не може бути нижчою за мінімальну зарплату, яка наразі становить 6 700 грн.
- Українці, які хочуть запустити новий бізнес, зможуть отримати гранти до 250 тисяч гривень у межах нової урядової програми “єРобота”.
- Відтепер безробітні українці матимуть змогу долучитися до суспільно корисних робіт та отримуватимуть за це мінімальну заробітну плату. В умовах воєнного часу усі громадяни мають або захищати Батьківщину, або працювати на перемогу.
- Українці, які постраждали від російської агресії, можуть отримати компенсацію від 5 000 до 30 000 євро. Для цього слід подати заяву до Європейського суду з прав людини.