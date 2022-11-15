У Міністерстві економіки заявили, що станом на 15 листопада в Україні до суспільно корисних робіт залучили 1 036 осіб, які мають статус безробітних.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Наразі до суспільно корисних робіт залучають безробітних в п’ятьох областях Україні. Найбільшу кількість таких громадян зафіксовано в Сумській області. Там, у такий спосіб, роботою забезпечили 499 безробітних.

У Київській області — 209,

у Чернігівській — 176,

Донецькій — 107,

Полтавській — 45.

Також ще у двох регіонах — Рівненській та Волинській областях — розглядають можливість залучили до суспільно корисних робіт найближчим часом.

“Ми розглядаємо цей процес як механізм переходу людини зі статусу безробітного в статус зайнятої особи. Виконуючи суспільно корисні роботи, безробітний не тільки буде отримувати зарплату, більшу ніж виплати по безробіттю, але й приносити користь суспільству, що дуже цінно, особливо в ці турбулентні часи. Збільшиться купівельна спроможність таких громадян, а відтак і зростатиме потреба у виробництві товарів та наданні послуг, що приведе до створення нових робочих місць”, — заявила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Види суспільно корисних робіт, в залежності від регіону, можуть різнитися. Найчастіше людей залучають до:

укріплення дамб, розчищення узбережжя біля водойм та річок,

заготівлю дров для населення,

розвантаження гуманітарної допомоги,

облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття,

ремонтно-відновлювальних робіт у приміщеннях соціальної сфери,

упорядкування, відновлення та благоустрою міст,

ліквідації стихійних сміттєзвалищ та облаштування полігонів твердих побутових відходів,

проведення ремонтно-відновлювальних робіт (насамперед робіт, що виконуються на об’єктах забезпечення життєдіяльності громад).

Участь у суспільно корисних роботах є добровільною. Оплата не може бути нижчою за мінімальну зарплату, яка наразі становить 6 700 грн.