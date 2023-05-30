Україна повернула тіла ще 79 загиблих у повномасштабній війні проти Росії захисників.

Джерело: Мінреінтеграції

30 травня до України вдалось повернути тіла ще 79 українських військових, які загинули у боях з російським агресором.

Тіла були повернуті з тимчасово окупованих територій України за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.

У міністерстві наголосили, що передача тіл загиблих відбулась відповідно до норм Женевських конвенцій

Тіла захисників України будуть передані їхнім родинам для гідного поховання.