Джерело: Мінреінтеграції
30 травня до України вдалось повернути тіла ще 79 українських військових, які загинули у боях з російським агресором.
Тіла були повернуті з тимчасово окупованих територій України за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.
У міністерстві наголосили, що передача тіл загиблих відбулась відповідно до норм Женевських конвенцій
Тіла захисників України будуть передані їхнім родинам для гідного поховання.
- 25 травня у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити 8 офіцерів та 98 солдатів і сержантів.