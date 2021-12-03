3 грудня в Україні температура повітря вдень буде вище нуля, на всій території, окрім сходу та півдня будуть опади у вигляді дощу або мокрого снігу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У столиці України – Києві сьогодні буде дощ, температура вдень – від 4°C до 6°C, вночі може опускатися до 0°C.

На Захід прийде похолодання – область накриють опади у вигляді мокрого снігу, температура повітря вдень коливатиметься від -1 до 4°C. Вночі температура може опуститися до позначки -1°C.

У центрі будуть опади, вдень температура може досягати 8°C. Вночі температура повітря коливатиметься від 0 до 3 градусів тепла.

На сході хмарно з проясненнями, температура повітря – від 6°C до 12°C, вночі – від 3 до 7 градусів тепла.

На півдні буде хмарно з проясненнями. Вдень температура буде від 10°C до 12°C, вночі – до 4-7°C. У Криму – буде тепла погода, вдень температура коливатиметься від 12°C до 14°C, вночі – від 5 до 7 градусів тепла.