У другий день зими в Україні температура повітря вдень буде вище нуля, місцями – будуть опади у вигляді мокрого снігу або дощу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У столиці України – Києві сьогодні хмарно та без опадів, температура вдень – від 5°C до 7°C, вночі може опускатися до -3°C.

Західну і північну область України накриють опади у вигляді мокрого снігу, температура повітря вдень коливатиметься від 3 до 9°C. Вночі температура може опуститися до позначки -3°C.

У центрі та сході буде хмарно з проясненнями – вдень температура може навіть досягати 9°C. Вночі можливий мороз до -4°C.

На півдні буде традиційно значно тепліше. Вдень температура буде від 7°C до 12°C, вночі – до -2. Найтепліше буде в Одесі – вдень температура коливатиметься від 9°C до 11°C, а вночі – від 3°C до 5°C.