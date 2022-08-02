Про це повідомило Постійне представництво Польщі в ОБСЄ у Twitter.

Збігнєв Рау відвідав модульне містечко для українців, котрі внаслідок бойових дій залишилися без домівок. Раніше його передала Польща.

“Чинний голова ОБСЄ розпочав свій візит до України. Попри російський обструкціонізм, Польща сповнена рішучості забезпечити діяльність ОБСЄ та допомогу Україні”, – йдеться в заяві.

За словами голови Київської ОВА Олексія Кулеби, голова ОБСЄ завітав до Києва. Він побував у Бучі та в храмі Святого Апостола Андрія Первозванного. Польський політик поклав квіти до пам’ятного знака на місці масового поховання, розташованого поруч.

“Воєнні злочини, вчинені російськими військами в Україні, не будуть забуті. Винних буде притягнуто до відповідальності”, – йдеться у повідомленні Польського головування в ОБСЄ 2022.