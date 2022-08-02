Збігнєв Рау відвідав модульне містечко для українців, котрі внаслідок бойових дій залишилися без домівок. Раніше його передала Польща.

Про це повідомило Постійне представництво Польщі в ОБСЄ у Twitter .

“Чинний голова ОБСЄ розпочав свій візит до України. Попри російський обструкціонізм, Польща сповнена рішучості забезпечити діяльність ОБСЄ та допомогу Україні”, – йдеться в заяві.

За словами голови Київської ОВА Олексія Кулеби, голова ОБСЄ завітав до Києва. Він побував у Бучі та в храмі Святого Апостола Андрія Первозванного. Польський політик поклав квіти до пам’ятного знака на місці масового поховання, розташованого поруч.

“Воєнні злочини, вчинені російськими військами в Україні, не будуть забуті. Винних буде притягнуто до відповідальності”, – йдеться у повідомленні Польського головування в ОБСЄ 2022.