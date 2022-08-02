Про це повідомило Постійне представництво Польщі в ОБСЄ у Twitter.
Збігнєв Рау відвідав модульне містечко для українців, котрі внаслідок бойових дій залишилися без домівок. Раніше його передала Польща.
“Чинний голова ОБСЄ розпочав свій візит до України. Попри російський обструкціонізм, Польща сповнена рішучості забезпечити діяльність ОБСЄ та допомогу Україні”, – йдеться в заяві.
За словами голови Київської ОВА Олексія Кулеби, голова ОБСЄ завітав до Києва. Він побував у Бучі та в храмі Святого Апостола Андрія Первозванного. Польський політик поклав квіти до пам’ятного знака на місці масового поховання, розташованого поруч.
“Воєнні злочини, вчинені російськими військами в Україні, не будуть забуті. Винних буде притягнуто до відповідальності”, – йдеться у повідомленні Польського головування в ОБСЄ 2022.
🇵🇱 FM @RauZbigniew, @OSCE Chairman-in-Office has started his visit to Ukraine 🇺🇦.
Despite Russian obstructionism, Poland is determined to ensure OSCE's activity and assistance to Ukraine.#OSCE2022POL pic.twitter.com/Wx4pRqmYdk
— Polish OSCE Chairmanship 2022 (@PLinOSCE) August 2, 2022
- Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки РФ та експрезидент Росії Дмитро Медведєв написав пост про те, що Грузія та Казахстан є колишніми територіями Росії. За його словами, після “визволення” України РФ повинна піти у новий наступ для “відновлення своїх кордонів”. Однак вже через 10 хвилин цей допис було видалено.