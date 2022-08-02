Заступник голови Ради безпеки РФ та експрезидент Росії Дмитро Медведєв написав пост про те, що Грузія та Казахстан є колишніми територіями Росії. За його словами, після "визволення" України РФ повинна піти у новий наступ для "відновлення своїх кордонів". Однак вже через 10 хвилин цей допис було видалено.

Про це повідомляють #Букви.

Відповідний допис Дмитро Медведєв залишив на своїй офіційній сторінці у забороненій в Україні російській соцмережі “ВКонтакте”.

У ньому експрезидент РФ згадав про розпад СРСР на початку 1990-тих років, який він назвав “фатальною помилкою”. Однак, додав він, цю помилку буде виправлено, і союз знову буде жити разом.

Зокрема, зауважив Медведєв, після “звільнення” України, “Русь знову стане єдиною, сильною та непереможною”, після чого, під керівництвом Москви, Росія почне вторгнення в інші держави, які раніше були у складі СРСР.

Наприклад, продовжив Дмитро Медведєв, раніше не існувало такої країни як Грузія. Згідно з “історичними даними” колишнього лідера Росії, до 1801 року сучасна територія Грузії складалась з 5 суверенних формувань. А країна Грузія була створена після приєднання цих формувань до Російської імперії.

Медведєв додав, що “Грузія завжди тягнулась до Росії”, оскільки, начебто, лише РФ була дружньою до неї серед інших “вороже налаштованих мусульманських” держав-сусідів.

“І зараз повторюється та ж історія. Північна та Південна Осетія, Абхазія та територія Грузії, яка залишилась, можуть возз’єднатись лише у складі єдиної держави з Росією”, – написав він.

Ще одна країна, про яку у своєму дописі згадав Медведєв, – Казахстан. За його даними, саме росіяни були засновниками Казахстану, адже ще на початку 17 століття вони начебто заснували перші поселення на півночі сучасного Казахстану.

Він додав, що до розпаду СРСР на території Казахстану проживало 62,5% слов’ян.

“Казахстан – це штучна держава, колишні російські території, наприклад, міста Гур’єв, Семипалатинськ, навіть Алма-Ата до 1924 року називалась Вірний”, – написав Медведєв.

Він поскаржився, що діюча влада Казахстану почала “переселення всередині республіки різних етнічних груп”, а такі дії, додав Медведєв, можна розцінювати як “геноцид росіян”.

“Поки туди росіяни не прийдуть, порядку не буде”, – резюмував він.

Варто зауважити, що цей допис зник зі сторінки російського політика вже через 10 хвилин, однак зробити скриншот допису встигла російська телеведуча Ксенія Собчак. Його вона опублікувала у Telegram та припустила, що сторінку Медведєва зламали, оскільки навіть для нього подібні дописи, зокрема щодо Казахстану – це занадто.

Через 10 годин після видалення допису російські пропагандистські ЗМІ, з посиланням на помічника Медведєва, повідомили, що на своїй сторінці у “ВКонтакте” експрезидент РФ востаннє публікував пост лише про ВМФ.

А от пост щодо Грузії та Казахстану начебто з’явився після того, як сторінку Медведєва зламали.

“З тим, хто вчора зламав його сторінку та опублікував інший пост, розбереться адміністрація соцмережі і ті, хто зобов’язаний”, – наголосив помічник експрезидента РФ.