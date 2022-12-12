Про це повідомило Sky News.

Планується, що Мартін Гріффітс координатор надзвичайної допомоги мають відвідати південь України. Зокрема Миколаїв, а також Херсон, який було деокуповано минулого місяця.

“Ґріффітс побачить вплив гуманітарної допомоги та нові виклики, які виникли, оскільки збитки інфраструктури зростають на тлі низьких зимових температур”, — зазначили в ООН.

Заступнику генсека продемонструють, як створюють теплі притулки. Вони призначені для мешканців на випадок, якщо вони залишаться без опалення, електро- чи водопостачання.

В ООН додали, що російські напади на інфраструктуру залишають “мільйони людей без можливостей обігріти свої будинки, мати чисту воду чи електрику в той самий час, коли настає морозна зима”.

Близько 40% населення України потребують гуманітарної допомоги потребують, йдеться у повідомленні. Це близько 18 млн людей.