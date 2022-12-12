Про це повідомив речник спікер МЗС України Олег Ніколенко.
За його словами, адреса відправника така ж сама, як і на решті конвертів, які надходили до українських посольств та консульств. Ним є автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen.
Грецька поліція розпочала слідчі дії. МЗС України очікує, що буде пришвидшено розслідування з боку німецьких правоохоронців.
6 грудня у Бухаресті (Румунія) українське посольство отримало два підозрілі предмети. Того ж ранку посольство України на території Данії також отримало небезпечні пакунки.
На сьогодні відомо про 33 випадки погроз у 17 країнах. Серед них був один замах на теракт, два повідомлення про мінування, один випадок вандалізму, один випадок письмової погрози та 28 закривавлених пакунків.
- В Іспанії у поштовому відділенні виявили ще три конверти з очима тварин. Пакунки було адресовано дипломатичним установам України.
- Раніше в Іспанії поліція заявляла, що пакунки з вибуховими речовинами надсилали з міста Вальядолід, що на півночі країни.
- 30 листопада у Міністерстві закордонних справ України підтвердили інформацію про те, що українське посольство в Іспаніїотримало конверт із вибухівкою, внаслідок чого постраждав один співробітник.
- Прем’єр-міністру Іспанії Педро Санчесу надіслали лист з вибухівкою. Таку ж “посилку” отримало іспанське оборонне відомство та база військово-повітряних сил.