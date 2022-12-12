Вранці 12 грудня чергова українська дипломатична установа отримала посилку з погрозами. Цього разу закривавлений пакунок надійшов до посольства України у Греції.

Про це повідомив речник спікер МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, адреса відправника така ж сама, як і на решті конвертів, які надходили до українських посольств та консульств. Ним є автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen.

Грецька поліція розпочала слідчі дії. МЗС України очікує, що буде пришвидшено розслідування з боку німецьких правоохоронців.

6 грудня у Бухаресті (Румунія) українське посольство отримало два підозрілі предмети. Того ж ранку посольство України на території Данії також отримало небезпечні пакунки.