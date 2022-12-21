Працівники німецьких водоканалів привезли до Львова п’ять автомобілів та технічне обладнання. У межах ініціативи “Water4Ukraine” майно нададуть постраждалим внаслідок війни водоканалам України.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Автомобілі скерують для налагодження операційної діяльності водоканалів. Німецькі колеги чотири доби переправляли через кордон техніку з обладнанням.

Зазначимо, що майно до України привезли пересічні працівники німецьких водоканалів.

“Вони витрачають свій вільний час для того, щоб допомогти нам. Ми щиро дякуємо німецькому народу та усім причетним до “Water4Ukraine” за ініціативність і небайдужість до наших проблем”, – зауважили у “Львівводоканалі”.

На сьогодні у межах програми до України привезли вже 10 одиниць техніки. Координаційним центром отримання гуманітарної допомоги обрано “Львівводоканал”.

Майно передадуть до населених пунктів, які найбільше потребують термінової допомоги для відновлення постачання питної води.

“Water4Ukraine” заснували для допомоги водоканалам України функціонувати під час війни. Ініціативу підтримують Асоціація комунальних підприємств Німеччини і міністерство економіки та фінансів Німеччини. Відомства збирають кошти, шукають донорів і передають необхідну техніку.