За інформацією низки західних ЗМІ, до України з неоголошеним візитом прибув державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.

Про це повідомляють Associated Press, Reuters, Le Monde.

За даними AP, держсекретар США Ентоні Блінкен здійснив позаплановий візит до української столиці у четвер, 8 вересня. Його візит пов’язаний намірами адміністрації президента США Джо Байдена виділити 2 млрд доларів Україні та іншим 18-ти країнам Європи, яким загрожує Росія.

Зазначається, що Білий дім вже повідомив про свої наміри Конгрес США. Очікується, що коли Конгрес хвалить надання допомоги, то близько 1 млрд коштів буде виділено безпосередньо Україні, а решту коштів поділять між Албанією, Боснією, Болгарією, Хорватією, Чехією, Естонією, Грузією, Грецією, Косово, Латвією, Литвою, Молдовою, Чорногорією, Північною Македонією, Польщею, Румунією, Словаччиною та Словенією, які, на думку США, є “найбільш потенційними цілями для російської агресії”.

Таку ж інформацію повідомляє й Reuters, посилаючись на інформацію від представника Держдепу США.

Водночас джерело агентства не повідомило, скільки коштів з 2 млрд доларів призначено Україні та не назвало інші 18-ть країн, яким буде надана фінансова допомога для захисту від Росії.

Французька Le Monde також повідомляє про візит Блінкена до Києва, який пов’язаний з виділенням 2 млрд доларів Україні та іншим країнам Європи.

Зазначається, що ці кошти будуть надані у вигляді довгострокового зовнішнього військового фінансування Україні та 18-ти сусіднім країнам, “яким потенційно загрожує майбутня російська агресія”.

Серед цих країн – Грузія та Молдова, де частина територій окупована й контролюється проросійськими сепаратистами. Також мовиться про країни Балтії та навіть Боснії, де зростає напруженість із сербськими лідерами