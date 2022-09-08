Про це повідомив очільник Пентагону Ллойд Остін під час брифінгу у Німеччині у межах нового засідання Контактної групи з оборони України (“Рамштайн”).
Під час свого виступу Остін наголосив, що допомога Україні повинна розвиватись відносно розвитку подій на полі бою.
Він пригадав, що після попередньої зустрічі “Рамштайну” США виділили Україні 6,3 млрд доларів у сфері безпеки.
“Вчора президент (президент США Джо Байден – ред.) затвердив черговий транш допомоги США Україні у розмірі до 675 мільйонів доларів”, – сказав Остін.
Американський чиновник наголосив, що новий пакет допомоги передбачає надання Україні більше GMLRS, гаубиці, артилерійські боєзапаси, ракети броньовані машини швидкої допомоги, протитанкові комплекси, стрілецьку зброю та інше обладнання.
- 7 вересня під час телефонної розмови канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив українському президенту Володимиру Зеленському, що Берлін продовжуватиме підтримувати Київ не лише у військовій, а й у політичній, фінансовій та гуманітарній сферах.
- Сполучені Штати Америки віддані підтримці народу України, який продовжує боротьбу за захист свого суверенітету. У рамках цього зобов’язання президент Джо Байден оголосив про найбільший на сьогодні транш допомоги у сфері безпеки: близько 2,98 мільярда доларів США зброєю та обладнанням.