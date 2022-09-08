Президент США Джо Байден схвалив новий пакет військової допомоги Україні на суму 675 мільйонів доларів.

Про це повідомив очільник Пентагону Ллойд Остін під час брифінгу у Німеччині у межах нового засідання Контактної групи з оборони України (“Рамштайн”).

Під час свого виступу Остін наголосив, що допомога Україні повинна розвиватись відносно розвитку подій на полі бою.

Він пригадав, що після попередньої зустрічі “Рамштайну” США виділили Україні 6,3 млрд доларів у сфері безпеки.

“Вчора президент (президент США Джо Байден – ред.) затвердив черговий транш допомоги США Україні у розмірі до 675 мільйонів доларів”, – сказав Остін.

Американський чиновник наголосив, що новий пакет допомоги передбачає надання Україні більше GMLRS, гаубиці, артилерійські боєзапаси, ракети броньовані машини швидкої допомоги, протитанкові комплекси, стрілецьку зброю та інше обладнання.