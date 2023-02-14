Про це йдеться у відповідному законопроєкті на сайті Парламенту. 

Авторами документа виступили народні депутати Оксана Савчук, Ярослав Юрчишин та Соломія Бобровська.

Водночас автори пропонують затвердити такі свята:

  • 25 лютого — День української жінки (День українки). На честь дня народження української письменниці Лесі Українки.
  • 9 березня — Шевченків день. На честь дня народження Тараса Шевченка.
  • Друга неділя травня — День матері.

Також нардепи пропонують скасувати вихідний день 9 травня.

Скриншот проєкту Закону, опублікованого на сайті Верховної Ради