Про це йдеться у відповідному законопроєкті на сайті Парламенту.
Авторами документа виступили народні депутати Оксана Савчук, Ярослав Юрчишин та Соломія Бобровська.
Водночас автори пропонують затвердити такі свята:
- 25 лютого — День української жінки (День українки). На честь дня народження української письменниці Лесі Українки.
- 9 березня — Шевченків день. На честь дня народження Тараса Шевченка.
- Друга неділя травня — День матері.
Також нардепи пропонують скасувати вихідний день 9 травня.
- 14 лютого відзначають День усіх закоханих (День святого Валентина), Міжнародний день дарування книг. В Україні — День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. За церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять мученика Трифона.