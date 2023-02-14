14 лютого відзначають День усіх закоханих (День святого Валентина), Міжнародний день дарування книг. В Україні - День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять мученика Трифона.

Про це повідомляють #Букви.

День усіх закоханих (День святого Валентина): за легендою, християнський священник Валентин жив за часів імператора Клавдія II Готського (III ст.) й окрім основного покликання займався природничими науками та медициною. Войовничий імператор Клавдій вважав, що сім’я заважає солдатам воювати за імперію і видав едикт, що забороняв воїнам одружуватися. Валентин, попри цей указ, продовжував таємно вінчати всіх охочих. За це його заарештували й ув’язнили під охороною офіцера, приймачка якого була сліпою. Священник оздоровив її, а опісля навернув на християнство батька й цілу родину. Довідавшись про це, імператор наказав відтяти йому голову, що й сталося 14 лютого.

Міжнародний день дарування книг: подія з’явилася у США 2014 року, коли власниця сайту, де продавались дитячі книги, Еммі Бродмур поділилась ідеєю добровільного обміну книгами. Мета цього свята – зацікавити людей новими книгами, а також посилити інтерес до бібліотек. 14 лютого заведено дарувати книги своїм друзям, близьким та просто знайомим.

В Україні сьогодні відзначають:

День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту – саме цього дня 1994 року було підписано наказ про створення відповідних військ. Це важка і небезпечна професія, адже військові, які пов’язані з цією сферою, займаються захистом населення від небезпечного впливу хімічно, радіаційної чи біологічної зброї.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Болгарія – Свято виноградарів

Катар – Національний день спорту

Цього дня у світі:

842 — умовний день народження французької мови: Людовік II Німецький і Карл II Лисий принесли Страсбурзькі клятви романською (старофранцузькою) мовою

1009 — перша згадка про Литву (в анналах монастиря Кведлінбург)

1014 — Папа Римський Бенедикт VIII визнав Генріха II Святого імператором Священної Римської Імперії

1556 — Акбар коронований падишахом могольської імперії

1610 — під Смоленськом посли від Московської держави на чолі з боярином Михайлом Салтиковим домовилися з польським королем Сигізмундом II про умови обрання королевича Владислава московським царем. Головною вимогою московської сторони була непорушність православ’я

1663 — Канада оголошена королівською провінцією Франції

1778 — прапор Сполучених Штатів уперше формально визнаний іноземним військово-морським судном, коли французький адмірал Туссен-Гійом Піке де ла Мот салютував дев’ятьма гарматами американському кораблеві “Рейнджер” під командуванням Джона Джонса

1779 — у сутичці з аборигенами Гавайських островів загинув англійський мореплавець Джеймс Кук

1797 — британська ескадра розбила іспанський флот біля мису святого Вікентія (район Гібралтару), за що Гораціо Нельсон отримав звання контрадмірала

1807 — при пожежі на англійському кораблі “Аякс” загинуло майже 300 осіб

1848 — за мирним договором Мексика віддала Техас Сполученим Штатам

1859 — Орегон став 33-м штатом США

1876 — американський винахідник Александер Белл продемонстрував перший побутовий телефон

1879 — війська Чилі захопили порт Антофагаста, що стало одним з приводів до війни між Чилі і коаліцією Перу та Болівією

1912 — Аризона стала 48-м американським штатом

1914 — виборча реформа в Галичині дозволила отримати українцям 27,2 % мандатів у крайовому сеймі, проте не була реалізована через початок Першої світової війни

1918 — календар у Росії переведений на новий стиль. Після 31 січня по старому стилі наступило не 1-е, а відразу 14 лютого

1919 — почалася польсько-радянська війна

1924 — компанія IBM одержала свою нинішню, всім відому, назву

1927 — створена хокейна команда “Торонто мейпл лівз” (до цього називалася “Торонто Сент-Петс”)

1933 — у Парижі запроваджена перша у світі автоматична телефонна служба точного часу (“говорячий годинник”)

1939 — у Гамбурзі на корабельні “Блом і Фосс” спущений на воду лінкор “Бісмарк” — найпотужніший корабель Німеччини в Другій світовій війні

1941 — німецький крейсер “Адмірал Гіппер” завершив 14-денне плавання, в ході якого він затопив 64 кораблі союзників

1944 — за наказом Гітлера ліквідовано абвер (відділ військової розвідки)

1944 — німці взяли під контроль Середземноморське узбережжя вішистської Франції

1946 — у Пенсильванському університеті фірмою IBM представлений ENIAC — один із перших у світі комп’ютерів

1946 — націоналізований Банк Англії

1946 — націоналізований Банк Англії 1949 — відкрита перша сесія Кнесету, парламенту Ізраїлю

1952 — в Осло відкрилися VIII (VI) Зимові Олімпійські ігри

1956 — у Москві відкрився XX з’їзд КПРС, відомий засудженням культу особи і, побічно, ідеологічної спадщини Сталіна

1958 — в Аммані Йорданія та Ірак підписали договір про об’єднання двох королівств, на чолі якого став король Іраку Фейсал II

1966 — у Москві письменники Андрій Синявський та Юлій Даніель засуджені, відповідно, до семи і п’яти років ув’язнення за антирадянську пропаганду

1967 — в Мехіко підписано договір Тлателолко, що забороняє ядерну зброю в Латинській Америці

1972 — стартувала до Місяця радянська автоматична станція “Луна-20”. Через 11 днів вона доставить на Землю місячний ґрунт

1978 — англійська група Dire Straits розпочала в Лондоні запис свого першого альбому.

1989 — аятола Хомейні заочно засудив іранського письменника Салмана Рушді до страти за книгу “Сатанинські вірші”.

1990 — “Вояджер-1” зробив фотографію Землі з відстані 6,4 млрд км: Бліда блакитна цятка.

1992 — установлені дипломатичні відносини між РФ і Україною.

1993 — Україна, Польща та Угорщина підписали договір про співпрацю народів Карпатського регіону.

1993 — на перших всенародних виборах президента Литви переміг колишній голова Компартії республіки Альгірдас Бразаускас.

2004 — внаслідок обвалення покрівлі в московському “Трансвааль-парку” загинули 28 осіб і понад 100 постраждали.

2005 — у Лівані внаслідок теракту вбитий колишній прем’єр-міністр Рафік Харірі.

2005 — троє працівників PayPal заснували відеохостинг YouTube.

Яке сьогодні церковне свято:

14 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Трифона. Він був відомий тим, що зцілював людей та відганяв нечисту силу своїми молитвами.

Народився 232 року поблизу міста Апамеї (Мала Азія) в родині скромного селянина. Жив за християнськими правилами, допомагав нужденним і всім людям молитвами і чудотворною силою. Коли на престол зійшов імператор Декія, почалися гоніння за християнами. Під час одного з набігів схопили і святого Трифона. Навіть після жорстокого катування він не зрадив віру в Христа. А тому його стратили 2 (14) лютого 250 року.

Прикмети:

Якщо на небі до вечора хмари – найближчі дні будуть з хорошою погодою

Якщо в ніч на 14 лютого небо вкрите зорями – швидко прийде весна

Якщо вдень йде сніг, то будуть часті весняні дощі

Якщо мороз, значить весна прийде пізно і буде холодною

Традиції:

Святий Трифон вважався покровителем землеробства і домашніх тварин, в першу чергу – птахів. У день його пам’яті ситно годували домашню птицю, додавали в корм свіжі овочі або кісткове борошно.

14 лютого відзначають День святого Валентина, який вважається покровителем шлюбу і закоханих. Це дуже популярна дата для весіль. Вважається, що пара, яка одружиться сьогодні, ніколи не розлучиться і не посвариться. Молоді дівчата в цей день молилися про гідного нареченого, а заміжні кидали букет в ополонку на річці, щоб Бог послав дитину.

Іменини цього дня святкують:

Анастасій, Василь, Вендіміан, Давид, Каріон, Перпетуї, Петро, Ревокат, Сатир, Сатурн, Секунд, Семен, Тимофій, Трифон, Феіон, Феліцітата, Феліція.