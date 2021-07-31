NASA заявило, що в суботу, 31 липня, повз Землю пролетить астероїд 2019 YM6, який в два рази більше Біг-Бена.

Про це повідомляє Daily Star.

Зазначається, що діаметр космічного каменю становить від 100 до 230 метрів, в той час як Біг-Бен становить всього 96 метрів.

Швидкість руху – 48 500 кілометрів на годину. Він максимально наблизиться до Землі 31 липня. Однак відстань від нього до нашої планети складе 6,87 мільйона кілометрів.

У NASA наголосили, що ні розмір, ні відстань до Землі астероїда не становлять загрози для нашої планети.