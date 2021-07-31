Про це повідомляє Daily Star.
Зазначається, що діаметр космічного каменю становить від 100 до 230 метрів, в той час як Біг-Бен становить всього 96 метрів.
Швидкість руху – 48 500 кілометрів на годину. Він максимально наблизиться до Землі 31 липня. Однак відстань від нього до нашої планети складе 6,87 мільйона кілометрів.
У NASA наголосили, що ні розмір, ні відстань до Землі астероїда не становлять загрози для нашої планети.
- Метеорит, що впав в містечку Вінчкомб в графстві Глостершир (Великобританія) 28 лютого, виявився надзвичайно рідкісним. Його фрагменти можуть дати відповіді на питання про ранню історію Сонячної системи і життя на Землі.