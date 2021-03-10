Метеорит, що впав в містечку Вінчкомб в графстві Глостершир (Великобританія) 28 лютого, виявився надзвичайно рідкісним. Його фрагменти можуть дати відповіді на питання про ранню історію Сонячної системи і життя на Землі.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Метеорит важить 300 грамів і утворений з вуглецевого хондритів. За словами вчених, речовина є одним з найбільш примітивних і незайманих матеріалів в сонячній системі і містить органічні речовини і амінокислоти – тобто інгредієнти для життя.

Музей природної історії в Лондоні заявив, що фрагменти були вилучені в такому хорошому стані і так швидко після падіння метеорита, що вони співвідносяться із зразками гірських порід, повернутих з космічних місій, як за якістю, так і за кількістю.

Річард Грінвуд, науковий співробітник в області планетних наук у Відкритому університеті був першим вченим, який ідентифікував метеорит.

“Я був шокований, коли побачив це, і відразу зрозумів, що це рідкісний метеорит і абсолютно унікальна подія”, – сказав він.

За даними музею, на Землі близько 65 000 відомих метеоритів. Було зафіксовано падіння тільки 1206, з них тільки 51 – вуглисті хондрити.

Вогненна куля була помічена тисячами очевидців по всій Великій Британії і Північній Європі і зафіксована камерами спостереження, коли вона впала на Землю о 21:54 (23:54 за київським часом) 28 лютого.

Спочатку космічний камінь рухався зі швидкістю майже 14 кілометрів в секунду, перш ніж зіткнувся з атмосферою Землі та врешті приземлився на під’їзній доріжці в Уінчкомбе. Інші частини метеорита були виявлені поблизу.

За повідомленням музею, кадри вогненної кулі, зняті представниками громадськості та мережею камер UK Fireball Alliance, допомогли визначити місцезнаходження метеорита і точно визначити його місце в Сонячній системі.

“Майже всі метеорити приходять до нас з астероїдів, що залишилися будівельних блоків Сонячної системи, які можуть розповісти нам, як утворилися планети, в тому числі і Земля. Можливість стати одним з перших людей, які побачили і вивчили метеорит, який був виявлений майже відразу після падіння – це мрія, що збулася!” – сказала Ешлі Кінг, британська наукова співробітниця і майбутня наукова співробітниця відділу наук про Землю Музею.