Співробітники ДБР передали на потреби однієї з бригад ЗСУ 17 автомобілів, арештованих ще у травні 2022 року у родичів Медведчука та Козака. Їхня вартість складає близько 1,1 млн доларів.

Джерело: Державне бюро розслідувань.

Загалом передано на потреби ЗСУ 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики. Транспортні засоби належали родичам Медведчука та Козака, причетних до фінансування збройної агресії Росії проти України.

Також вони є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар’єрах у Львівській області.

Минулого року на ці автомобілі було накладено арешт у межах розслідування кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр (ст. 364, ст. 240 КК України).

Медведчук, кум Путіна, і Козак були депутатами Верховної Ради України від фракції забороненої на період воєнного стану партії “Опозиційна платформа – За життя”(ОПЗЖ). Нардепів підозрюють у державній зраді та розграбуванні національних цінностей.

Кума Путіна затримали у квітні 2022 року під час спроби виїзду за межі Київської області. Вже у вересні його обміняли на дві сотні українських військовополонених, зокрема захисників “Азовсталі” та командирів, котрі захищали Маріуполь. Козак, за даними Служби безпеки України, переховується у РФ.

У січні 2023 року президент України Володимир Зеленський припинив громадянство Медведчука та Козака. Своєю чергою, парламент позбавив їх депутатських мандатів.