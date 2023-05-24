Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора.
Слідчі зазначили, що підприємство у Черкасах, засновником та співвласником якого є громадянин РФ, займається ринком нерухомості. За даними прокуратури, фактично ПАТ є одним з основних торговельних майданчиків на території Черкас під продаж промислових товарів, будматеріалів, харчових продуктів, медичного устаткування тощо.
Це також підтвердили у ДБР зауваживши, що один із власників підприємства на Черкащині є громадянином РФ, який володіє ще більше ніж 15 російськими підприємствами, що працюють у Криму.
Ці підприємства поставляють продукти та тютюнові вироби в установи ФСБ, МВД, управління справами президента РФ та інші структури країни-агресора.
Постачання здійснювалися на оздоровчий комплекс управління справами президента РФ та санаторій МВД РФ. Наразі слідство триває та готується клопотання щодо передачі арештованого майна до АРМА.
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