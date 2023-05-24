Суд арештував корпоративні права росіянина та статутний капітал його підприємства на понад 10 мільйонів гривень та нерухомість вартістю 91 мільйонів гривень. Компанія громадянина РФ забезпечує продовольчими товарами російського президента Володимира Путіна.

Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора.

Слідчі зазначили, що підприємство у Черкасах, засновником та співвласником якого є громадянин РФ, займається ринком нерухомості. За даними прокуратури, фактично ПАТ є одним з основних торговельних майданчиків на території Черкас під продаж промислових товарів, будматеріалів, харчових продуктів, медичного устаткування тощо.

Це також підтвердили у ДБР зауваживши, що один із власників підприємства на Черкащині є громадянином РФ, який володіє ще більше ніж 15 російськими підприємствами, що працюють у Криму.

Ці підприємства поставляють продукти та тютюнові вироби в установи ФСБ, МВД, управління справами президента РФ та інші структури країни-агресора.

Постачання здійснювалися на оздоровчий комплекс управління справами президента РФ та санаторій МВД РФ. Наразі слідство триває та готується клопотання щодо передачі арештованого майна до АРМА.