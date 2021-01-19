Про це вона розповіла телеканалу NBC.
39-річна соціальна працівниця Ешлі Байден – єдина донька обраного президента Джо Байдена і його дружини Джилл.
Ешлі Байден, яка багато років була соціальним працівником та громадським захисником, заявила, що не матиме офіційної роботи в адміністрації свого батька.
“Однак, я сподіваюся, використовуватиму цю платформу для захисту соціальної справедливості, психічного здоров’я, участі у розвитку та відродження суспільства. Я сподіваюся підвищити обізнаність та освіту щодо деяких тем, предметів, які є справді важливими”, – сказала вона.
Зазначимо, що донька чинного глави Білого дому Іванка Трамп з чоловіком Джаредом Кушнером були радниками в його адміністрації.
- Нагадаємо, завтра, 20 січня, відбудеться інавгурація обраного президента Джо Байдена. Через штурм Капітолія 6 січня, внаслідок якого загинуло 5 осіб, Вашингтон знаходиться в стані підвищеної готовності.
- Прихильники Дональда Трампа мають намір протестувати у Вашингтоні в день інавгурації обраного президента Джозефа Байдена. ФБР очікує спроби зірвати інавгурацію.