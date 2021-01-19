Донька Джо Байдена Ешлі заявила, що не працюватиме в адміністрації свого батька, на відміну від Іванки Трамп.

Про це вона розповіла телеканалу NBC.

39-річна соціальна працівниця Ешлі Байден – єдина донька обраного президента Джо Байдена і його дружини Джилл.

Ешлі Байден, яка багато років була соціальним працівником та громадським захисником, заявила, що не матиме офіційної роботи в адміністрації свого батька.

“Однак, я сподіваюся, використовуватиму цю платформу для захисту соціальної справедливості, психічного здоров’я, участі у розвитку та відродження суспільства. Я сподіваюся підвищити обізнаність та освіту щодо деяких тем, предметів, які є справді важливими”, – сказала вона.

Зазначимо, що донька чинного глави Білого дому Іванка Трамп з чоловіком Джаредом Кушнером були радниками в його адміністрації.