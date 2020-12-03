Дочка і радник чинного президента США Дональда Трампа – Іванка Трамп дала свідчення у справі про неправомірне використання коштів інавгураційного фонду.

Про це повідомляють американський телеканал CNN та NBC News із посиланням на матеріали суду.

Іванка Трамп дала свідчення цього вівторка слідчим з офісу генерального прокурора Вашингтона (округ Колумбія).

У січні 2020 року прокуратура Вашингтона подала до суду на Trump Organization і Комітет з інавгурації президента. У позові йшлося про те, що вони в 2017 році переплатили за використання простору в готелі Trump Hotel у Вашингтоні під час інавгурації Дональда Трампа, а також розтратили понад $1 млн, що були зібрані неурядовими організаціями.

Протягом останніх кількох тижнів у цій справі допитуються свідки. 17 листопада свідчення слідчим дав голова інавгураційного комітету Том Баррак.

Прокуратура також запросила звіти у Іванки Трамп, першої леді США Меланії Трамп і колишнього заступника голови інавгураційного комітету Ріка Гейтса.

Іванка Трамп підтвердила в своєму Twitter факт дачі показань. За її словами, допит тривав понад 5 годин. На думку Іванки Трамп, це розслідування – “ще одна політично мотивована демонстрація мстивості і розтрати грошей платників податків”.

Трамп уточнила, що надала слідчим електронного листа від 2016 року, в якому вона пропонувала готелю провести переговори щодо встановлення “справедливої ринкової ціни”.

Головний юрисконсульт Trump Organization Алан Гартен повідомив CNN, що участь Іванки Трамп полягала лише в налагодженні контакту між сторонами і дорученні готелю встановити “справедливу ринкову ціну”, що і зробив готель.

Водночас, згідно з матеріалами справи, Рік Гейтс “особисто керував” обговоренням із готелем Trump Hotel про місце проведення заходів з нагоди інавгурації Трампа.

У грудні 2016 року він писав Іванці Трамп, що його непокоїть позиція інавгураційного комітету щодо високої плати готелю.

За даними слідства, Гейтс домовився з керівником готелю і членами сім’ї Трампа платити 175 тисяч доларів на день, щоб комітет зарезервував місце на 4 дні.

Організатор заходів комітету Стефані Уїнстон Волкофф виступала проти цієї угоди, апелюючи до вдвічі вищої за ринкову ціни.

Згідно з даними прокуратури, Волкофф говорила це при особистій зустрічі з новообраним президентом Трампом та Іванкою Трамп, а також в електронному листі.