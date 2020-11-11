Covid-19 Україна

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На Трампа чекають 6 судових процесів, коли він залишить посаду президента

У січні 2021 року Дональд Трамп має передати владу новому президентові США Джо Байдену. Однак із 45-м президентом пов’язано понад 15 кримінальних справ. Після завершення каденції Дональд Трамп зіткнеться із щонайменше 6 судовими процесами.

Середа, 11 листопада 2020, 16:10

Про це повідомляє CNN.

  1. Фінансові питання діяльності компанії Трампа

Окружна прокуратура Манхеттену активно вивчає фінансові питання діяльності організації Дональда Трампа. Раніше цю справу контролював адвокат Сайрус Венс-молодший. Органи слідства зацікавилися кількома можливими грошовими виплатами, здійсненими  напередодні виборів 2016 року тодішнім фіксатором Трампа Майклом Коеном жінкам, які стверджували, що вони мали  позашлюбні стосунки з Трампом. 

Сам Коен у 2019 році заявив Конгресу під присягою, що не пам’ятає “жодного випадку” виплати таких компенсацій.

Однак слідчі проводять ширше розслідування. За даними видання, слідство може перевірити, чи займався президент та його компанія банківськими шахрайствами, страховими шахрайствами, кримінальними шахрайствами з податками та фальсифікацією ділових записів.

  1. Оцінка активів Трампа

Зі свідчень Коена відомо, що Трамп спільно із членами своєї родини  начебто неодноразово “завищував свої загальні активи, коли це було йому вигідно, наприклад, намагаючись потрапити до списку найбагатших людей у Forbes, і занижував свої активи, щоб зменшити податки на нерухомість”. Прокурор Летітія Джеймс заявила, що розслідуватиме ці факти на предмет виявлення шахрайства. Минулого місяця син президента Ерік Трамп був допитаний під присягою щодо того, чи прагнув він чи компанія Трампа штучно збільшити та знизити свої активи.

  1. Винагорода від іноземних урядів

Цей позов подали ще у 2017 році, але перед виборами у США він став актуальнішим. Слідчі   розслідуватимуть  порушення положень Конституції Дональдом Трампом, коли він отримував винагороду від іноземних урядів, які оплачували послуги у його готелях та гольф-клубах.

Позов був оскаржений Трампом, але досі знаходиться на розгляді.

  1. Позов про наклеп

Наступним судовим процесом, який чекає на  Трампа після завершення каденції,  стане позов Джини Керролл про наклеп. За кілька днів до виборів 2020 року федеральний суддя відхилив спробу Трампа в особі юристів Міністерства юстиції закрити справу, порушену Керролл, яка стверджує, що Трамп зґвалтував її в 1990-х. Він заперечив її твердження, сказавши: “Вона не мій тип”. Зараз справа ведеться фахівцями  федеральної судової системи.

  1. Позов Саммер Зервос

У 2007 році Саммер Зервос після участі в телешоу Трампа “Учень” (The Apprentice) втрапила в неприємну історію. Трамп запросив її начебто для обговорення можливої роботи, але у готельному номері намагався її зґвалтували.

Американка подала проти обраного президента Америки Дональда Трампа судовий позов про захист честі та гідності. У заяві стверджується, що Трамп скористався своїм становищем, щоб принизити Зервос та інших жінок, які звинуватили його в сексуальних домаганнях.

Наприкінці 2019 року Трамп програв суд про припинення розгляду справи. Однак судовий процес зупинили до моменту закінчення каденції Трампа.

  1. Позов Мері Трамп

Племінниця президента й автор бестселера “Занадто багато і ніколи не достатньо: Як моя сім’я створила найнебезпечнішу людину у світі”  подала позов на Трампа у вересні, стверджуючи, що він, його сестра та його покійний брат вчинили шахрайство, щоб не дати їй отримати належну частину спадку батька Трампа, Фреда-старшого.

Крім цих судових справ, існує ще близько десятка інших. Однак неможливо спрогнозувати, чи стане будь-яка із них справжньою загрозою для політика.

  • У мережі масово розповсюджують фейк про те, що кандидат у президенти США Джо Байден нібито програє у Пенсильванії.
Теги: каденція, суд, Трамп

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