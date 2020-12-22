Мер Броварів Київської області Ігор Сапожко опублікував докази того, що його справді пограбували та жорстоко побили невідомі люди.

Про це він написав у своєму Facebook.

Так, Сапожко подякував усім за підтримку та співчуття. Також політик анонсував пресконференцію, під час якої розповість всі деталі інциденту та дасть офіційні коментарі.

Після цього мер Броварів зазначив, що чимало коментаторів просили докази нападу.

“Дехто питав про “докази в студію”, писав про “кілька синців на руках” тощо. Що ж, докази, як то кажуть, на обличчі. Без особливого бажання, але демонструю наслідки “демократичних і прозорих” виборчих перегонів у Броварах”, – написав політик і продемонстрував, який він має вигляд після побиття невідомими у своєму будинку.

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Зазначимо, що на час публікації цього матеріалу мер відредагував свій пост – прибрав певний текст та видалив фото.