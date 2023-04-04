Відповідно до результатів масштабного дослідження, новонароджені, які живуть у будинку з котами чи собаками, мають меншу ймовірність розвитку харчової алергії. Перевага зменшеного ризику зберігається, навіть якщо спільне життя з тваринами відбувається на етапі, коли жінка ще вагітна.

Про це повідомляє The Washington Post.

Ефект у дослідженні був скромним, але статистично значущим: контакти із собаками чи котами під час внутрішньоутробного розвитку або в перші кілька місяців життя знизив ймовірність подальшої харчової алергії приблизно на 14%.

Перевага була найсильнішою, коли собак утримували вдома та коли вплив відбувався як під час внутрішньоутробного розвитку, так і в перші місяці життя.

Попередні дослідження дійшли подібних висновків, але нове дослідження в Японії, в якому взяли участь понад 65 000 немовлят та їхніх батьків, є найбільшим на сьогодні.

Як і інші дослідження, це не могло довести, що домашні тварини самі по собі знижують ризик харчової алергії. Цілком можливо, що щось інше, пов’язане з володінням домашніми тваринами, наприклад спосіб життя чи генетика, може бути причиною очевидного зв’язку.

Своєю чергою педіатри, які спеціалізуються на вивченні та лікуванні алергії, сказали, що результати виглядають обнадійливими для власників домашніх тварин.

“Висновок про те, що контакт із собаками та котами пов’язаний із меншою харчовою алергією, видається досить надійним і узгоджується з декількома попередніми дослідженнями”, – сказав Джеймс Герн, професор і керівник відділу алергії, імунології та ревматології Університету Вісконсіна в Медісоні.

Герн, який у 2004 році опублікував статтю зі свідченнями того, що володіння собакою знижує ризик усіх видів алергії, сказав, що нове дослідження “додає до зростаючої кількості літератури інформацію про те, що контакти із домашніми тваринами можуть мати багато переваг для здоров’я дітей. На додаток до (зниження ризику – ред. ) харчової алергії, інші дослідження виявили нижчий рівень атопічного дерматиту, хрипів, респіраторних алергій, астми та покращення психологічного благополуччя”.

Нове дослідження, опубліковане у відкритому журналі PLoS ONE, очолила Хісао Окабе з кафедри педіатрії Медичного університету Фукусіми. Вона та її колеги проаналізували дані японського дослідження навколишнього середовища та дітей – загальнонаціонального дослідження всіх вагітностей у період з січня 2011 року по березень 2014 року. Інформацію отримано з медичних записів та анкет дітей. Фахівці досліджували ризик розвитку харчової алергії у дітей до 3 років.

Окабе та її колеги перевірили зв’язок володіння домашніми тваринами з харчовою алергією в цілому, а також з різними специфічними харчовими алергіями. Вони виявили, що володіння собакою знижує ризик алергії на яйця, молоко та горіхи, тоді як володіння кішкою знижує ризик алергії на яйця, пшеницю та сою.

Дослідження також розглядало можливі наслідки при володінні іншими домашніми тваринами. Однак не було виявлено істотного зв’язку між харчовою алергією та контактами із черепахами, хом’яками чи птахами. Але коли зв’язок обмежувався лише алергією на горіхи, володіння хом’яком фактично збільшувало ризик на 93%. Однак так мало сімей тримали хом’яків, що очевидний зв’язок міг бути статистичною випадковістю.

Нове дослідження продемонструвало набагато менший зв’язок між володінням собакою та зниженням розвитку харчової алергії у дітей, аніж дослідження 2019 року. Тоді у дослідженні, в якому безпосередньо перевіряли маленьких дітей на харчову алергію, а не покладалися на анкетування батьків, показало, що життя з собакою зменшило ймовірність розвитку харчової алергії на надзвичайні 90%. І чим більше собак, тим краще: у жодного з немовлят, які жили поруч принаймні з двома собаками, не розвинулася харчова алергія.

Старший автор цього дослідження Том Маррс, директор Академії алергології Королівського коледжу Лондона, сказав, що лише у близько 7% дітей у приблизно 25% батьків, за їх твердженнями, спостерігається харчова алергія.

Дослідження, проведене в Японії, було б корисним, якби безпосередньо тестували маленьких дітей із харчовими проблемами, – сказав він.

Іншим обмеженням дослідження, сказав Маррс, є те, що воно не може довести, що справжньою причиною зниження ймовірності харчової алергії є саме домашні тварини, а не певні особливості їх власників.

“Сім’ї з сильною сімейною історією алергії, найімовірніше, мають батьків з алергією на шерсть домашніх тварин. Це знижує ймовірність того, що вони заведуть домашніх тварин для своїх дітей. Таким чином, зворотний зв’язок між домашніми тваринами та алергією може бути пов’язаний з тим, що батьки-алергіки самі не хочуть реагувати на домашніх тварин”, – сказав Маррс.

За його словами, єдиним способом довести, що володіння домашніми тваринами знижує ризик харчової алергії, є рандомізоване контрольоване дослідження, під час якого вагітні жінки погоджуються випадковим чином мати домашнього улюбленця чи ні. Але, за його словами, буде важко знайти бажаючих взяти участь у такому дослідженні.

Аманда Кокс, професорка педіатрії в Інституті харчової алергії Джаффе в Медичній школі Ікана на горі Синай у Нью-Йорку, сказала, що батьки регулярно запитують її, підвищують чи знижують домашні тварини ризик розвитку алергії у їхніх дітей.

“Я точно сказала б, що це було туманною цариною, але це дослідження виглядає досить переконливим”, – сказала вона про японське дослідження.

Опублікований минулого року огляд усіх перевірених способів зменшення розвитку алергічних захворювань включав виключно грудне вигодовування протягом перших чотирьох-шести місяців після народження; відмову від коров’ячого молока в перші дні життя; введення арахісу відповідно до віку, якщо сім’я зазвичай його їсть; і вирощування на фермі (через вплив більшої різноманітності мікробів). У тому самому огляді попереджено, що якщо у батьків, братів і сестер є алергія, або якщо у дитини вже є атопічний дерматит, родинам слід уникати придбання кота.

“Якщо я бачу дитину, яка має значну екзему, і я знаю, що в них є кіт або собака в будинку, я можу перевірити їх на алергію на цих домашніх тварин”, – сказала Кокс.

Оскільки дослідження в Японії було проведено задовго до пандемії COVID-19, Кокс сказала: “Мені було б цікаво дізнатися, чи більше часу, проведеного вдома з домашніми тваринами під час пандемії, збільшило вплив на дитячу алергію”.

Великий обсяг дослідження міг фактично змусити дослідників знайти очевидні хибні статистичні зв’язки під час детального вивчення певних типів харчової алергії, – сказав Герн.

“Автори можуть надмірно інтерпретувати зв’язок між домашніми тваринами та специфічними харчовими алергіями, такими як молоко чи пшениця. Вони провели численні порівняння, збільшивши ймовірність того, що деякі випадкові асоціації будуть вважатися значущими”, – сказав Герн.

“Я б також не став багато вдаватися до даних про хом’яків. Власників хом’яків було небагато, і вони бачили лише одну асоціацію – алергію на горіхи”, – додав він.

Проте в цілому висновки щодо переваг проживання з домашніми тваринами добре узгоджуються з багатьма попередніми дослідженнями, сказав він.

“Переваги контакту з тваринами продемонстровано в кількох різних контекстах. Наприклад, з домашніми тваринами (як це дослідження), сільськогосподарськими тваринами (молочні ферми в Центральній Європі, амішів і Вісконсіна) і навіть шкідниками (миші та таргани) у неблагополучних міських будинках. Можливо, загальне повідомлення полягає в тому, що біорізноманітне середовище сприяє розвитку імунітету та здорових дітей”, – написав Герн в електронному листі.